Taoillium pris i dag

Sanntids Taoillium (SN109) pris i dag er $ 0.720127, med en 37.92% endring de siste 24 timene. Nåværende SN109 til USD konverteringssats er $ 0.720127 per SN109.

Taoillium rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,119,680, med en sirkulerende forsyning på 1.55M SN109. I løpet av de siste 24 timene SN109 har den blitt handlet mellom $ 0.522146(laveste) og $ 0.728055 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.046, mens tidenes laveste notering var $ 0.344796.

Kortsiktig har SN109 beveget seg +0.58% i løpet av den siste timen og +19.87% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Taoillium (SN109) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.12M
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 1.12M
Opplagsforsyning 1.55M
Total forsyning 1,551,395.087599496

