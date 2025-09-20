TAOHash (SN14) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4.09 $ 4.09 $ 4.09 24 timer lav $ 4.29 $ 4.29 $ 4.29 24 timer høy 24 timer lav $ 4.09$ 4.09 $ 4.09 24 timer høy $ 4.29$ 4.29 $ 4.29 All Time High $ 45.73$ 45.73 $ 45.73 Laveste pris $ 3.67$ 3.67 $ 3.67 Prisendring (1H) -0.57% Prisendring (1D) -4.68% Prisendring (7D) -4.81% Prisendring (7D) -4.81%

TAOHash (SN14) sanntidsprisen er $4.09. I løpet av de siste 24 timene har SN14 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.09 og et toppnivå på $ 4.29, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN14 er $ 45.73, mens den rekordlave prisen er $ 3.67.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN14 endret seg med -0.57% i løpet av den siste timen, -4.68% over 24 timer og -4.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TAOHash (SN14) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.21M$ 10.21M $ 10.21M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.21M$ 10.21M $ 10.21M Opplagsforsyning 2.49M 2.49M 2.49M Total forsyning 2,487,653.265858948 2,487,653.265858948 2,487,653.265858948

Nåværende markedsverdi på TAOHash er $ 10.21M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN14 er 2.49M, med en total tilgang på 2487653.265858948. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.21M.