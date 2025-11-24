TAOCat by Virtuals pris i dag

Sanntids TAOCat by Virtuals (TAOCAT) pris i dag er $ 0.00024829, med en 1.98% endring de siste 24 timene. Nåværende TAOCAT til USD konverteringssats er $ 0.00024829 per TAOCAT.

TAOCat by Virtuals rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 248,023, med en sirkulerende forsyning på 1.00B TAOCAT. I løpet av de siste 24 timene TAOCAT har den blitt handlet mellom $ 0.00024112(laveste) og $ 0.00026273 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.083718, mens tidenes laveste notering var $ 0.00023746.

Kortsiktig har TAOCAT beveget seg -1.65% i løpet av den siste timen og -23.13% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

TAOCat by Virtuals (TAOCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 248.02K$ 248.02K $ 248.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 248.02K$ 248.02K $ 248.02K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

