TAO Private Network (SN65) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.813317 24 timer høy $ 0.848887 All Time High $ 2.28 Laveste pris $ 0.697157 Prisendring (1H) +0.20% Prisendring (1D) -3.37% Prisendring (7D) -5.92%

TAO Private Network (SN65) sanntidsprisen er $0.819305. I løpet av de siste 24 timene har SN65 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.813317 og et toppnivå på $ 0.848887, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN65 er $ 2.28, mens den rekordlave prisen er $ 0.697157.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN65 endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, -3.37% over 24 timer og -5.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TAO Private Network (SN65) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.95M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.95M Opplagsforsyning 2.39M Total forsyning 2,386,960.915103025

Nåværende markedsverdi på TAO Private Network er $ 1.95M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN65 er 2.39M, med en total tilgang på 2386960.915103025. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.95M.