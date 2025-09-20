Tao Accounting System (TAS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00661687 24 timer lav $ 0.006652 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00661687 24 timer høy $ 0.006652 All Time High $ 2.36 Laveste pris $ 0.00147313 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -0.22% Prisendring (7D) -5.46%

Tao Accounting System (TAS) sanntidsprisen er $0.00662667. I løpet av de siste 24 timene har TAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00661687 og et toppnivå på $ 0.006652, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TAS er $ 2.36, mens den rekordlave prisen er $ 0.00147313.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TAS endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -0.22% over 24 timer og -5.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tao Accounting System (TAS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 66.28K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 66.28K Opplagsforsyning 10.00M Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Tao Accounting System er $ 66.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TAS er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 66.28K.