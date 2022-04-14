Taler (TLR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Taler (TLR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Taler (TLR) Informasjon "February 10 took place on the cryptocurrency fork Taler. https://talercrypto.com/#modal

● PoW/PoS algorithm - Lyra2z ● Issue - 23,333,333 coins ● Unit time - 1 minute ● Remuneration - 7 TLR coins ● Mining Hardware - CPU, GPU, PoS ● Difficulty adjustment - every block ● Atomic swaps ● Segwit & Lightning ● Replay protection ● Unique address format Bech32 " Offisiell nettside: http://talercrypto.com Kjøp TLR nå!

Taler (TLR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Taler (TLR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.99K $ 15.99K $ 15.99K Total forsyning: $ 19.44M $ 19.44M $ 19.44M Sirkulerende forsyning: $ 19.44M $ 19.44M $ 19.44M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.03K $ 16.03K $ 16.03K All-time high: $ 0.119703 $ 0.119703 $ 0.119703 All-Time Low: $ 0.00018641 $ 0.00018641 $ 0.00018641 Nåværende pris: $ 0.00082458 $ 0.00082458 $ 0.00082458 Lær mer om Taler (TLR) pris

Taler (TLR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Taler (TLR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TLR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TLR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TLRs tokenomics, kan du utforske TLR tokenets livepris!

