Taler (TLR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.119703$ 0.119703 $ 0.119703 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Taler (TLR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TLR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TLR er $ 0.119703, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TLR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Taler (TLR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.99K$ 15.99K $ 15.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.02K$ 16.02K $ 16.02K Opplagsforsyning 19.43M 19.43M 19.43M Total forsyning 19,433,796.18020191 19,433,796.18020191 19,433,796.18020191

Nåværende markedsverdi på Taler er $ 15.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TLR er 19.43M, med en total tilgang på 19433796.18020191. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.02K.