TaleCraft (CRAFT) Informasjon The First Crafting Game on Avalanche TaleCraft is a PVP, play-to-earn card board game, driven by a unique mint and craft mechanic, where players grow more powerful through gamified NFT alchemy. Elemental base cards are sold weekly, allowing only the most skilled alchemists to thrive and progress in this medieval metaverse. All NFT holders will receive AVAX yield generated by the game ecosystem, rewarding the most loyal and skilled holders. Offisiell nettside: https://talecraft.io/ Kjøp CRAFT nå!

TaleCraft (CRAFT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TaleCraft (CRAFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.19K Total forsyning: $ 30.00M Sirkulerende forsyning: $ 7.01M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 60.77K All-time high: $ 16.6 All-Time Low: $ 0.00091571 Nåværende pris: $ 0.00202696 Lær mer om TaleCraft (CRAFT) pris

TaleCraft (CRAFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TaleCraft (CRAFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRAFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRAFT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CRAFTs tokenomics, kan du utforske CRAFT tokenets livepris!

CRAFT prisforutsigelse Vil du vite hvor CRAFT kan være på vei? Vår CRAFT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CRAFT tokenets prisforutsigelse nå!

