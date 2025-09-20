TaleCraft (CRAFT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00200186 $ 0.00200186 $ 0.00200186 24 timer lav $ 0.0022089 $ 0.0022089 $ 0.0022089 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00200186$ 0.00200186 $ 0.00200186 24 timer høy $ 0.0022089$ 0.0022089 $ 0.0022089 All Time High $ 16.6$ 16.6 $ 16.6 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -4.79% Prisendring (7D) +6.97% Prisendring (7D) +6.97%

TaleCraft (CRAFT) sanntidsprisen er $0.00200331. I løpet av de siste 24 timene har CRAFT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00200186 og et toppnivå på $ 0.0022089, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRAFT er $ 16.6, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRAFT endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -4.79% over 24 timer og +6.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TaleCraft (CRAFT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.04K$ 14.04K $ 14.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 60.10K$ 60.10K $ 60.10K Opplagsforsyning 7.01M 7.01M 7.01M Total forsyning 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TaleCraft er $ 14.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRAFT er 7.01M, med en total tilgang på 30000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 60.10K.