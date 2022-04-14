Taki Games (TAKI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Taki Games (TAKI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Taki Games (TAKI) Informasjon Taki Games is building the Web3 Zynga: A player-owned Web3 mobile gaming network offering a variety of engaging, free-to-play games including “Bored Button”, “Mom’s Kitchen”, and many more fun, interactive games where players can earn tangible rewards. Taki Games offers a market-leading deflationary tokenomics model - “Takinomics” - that enables players to become owners. Players benefit from growth of the gaming network, receiving rewards in the form of gift cards or the TAKI token. This approach not only enhances the gaming experience but also empowers players in the digital economy. Offisiell nettside: https://www.takigames.io/ Teknisk dokument: https://wiki.takigames.io/taki-games/overview Kjøp TAKI nå!

Taki Games (TAKI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Taki Games (TAKI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 219.78K $ 219.78K $ 219.78K Total forsyning: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.17B $ 1.17B $ 1.17B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 563.11K $ 563.11K $ 563.11K All-time high: $ 0.294838 $ 0.294838 $ 0.294838 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0001877 $ 0.0001877 $ 0.0001877 Lær mer om Taki Games (TAKI) pris

Taki Games (TAKI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Taki Games (TAKI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TAKI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TAKI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TAKIs tokenomics, kan du utforske TAKI tokenets livepris!

TAKI prisforutsigelse Vil du vite hvor TAKI kan være på vei? Vår TAKI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TAKI tokenets prisforutsigelse nå!

