Taki Games (TAKI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.00202912 $ 0.00202912 $ 0.00202912 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.00202912$ 0.00202912 $ 0.00202912 All Time High $ 0.294838$ 0.294838 $ 0.294838 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -90.53% Prisendring (1D) -90.54% Prisendring (7D) -90.62% Prisendring (7D) -90.62%

Taki Games (TAKI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TAKI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00202912, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TAKI er $ 0.294838, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TAKI endret seg med -90.53% i løpet av den siste timen, -90.54% over 24 timer og -90.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Taki Games (TAKI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 224.59K$ 224.59K $ 224.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 575.43K$ 575.43K $ 575.43K Opplagsforsyning 1.17B 1.17B 1.17B Total forsyning 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Taki Games er $ 224.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TAKI er 1.17B, med en total tilgang på 3000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 575.43K.