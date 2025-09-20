Take the L (L) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00001371, 24 timer høy $ 0.0000139, All Time High $ 0.00108614, Laveste pris $ 0.00000641, Prisendring (1H) +0.73%, Prisendring (1D) +0.30%, Prisendring (7D) +1.54%

Take the L (L) sanntidsprisen er $0.00001388. I løpet av de siste 24 timene har L blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001371 og et toppnivå på $ 0.0000139, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til L er $ 0.00108614, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000641.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har L endret seg med +0.73% i løpet av den siste timen, +0.30% over 24 timer og +1.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Take the L (L) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.89K, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 12.89K, Opplagsforsyning 931.21M, Total forsyning 931,213,965.762149

Nåværende markedsverdi på Take the L er $ 12.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på L er 931.21M, med en total tilgang på 931213965.762149. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.89K.