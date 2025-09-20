TajCoin (TAJ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00178182 $ 0.00178182 $ 0.00178182 24 timer lav $ 0.00197624 $ 0.00197624 $ 0.00197624 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00178182$ 0.00178182 $ 0.00178182 24 timer høy $ 0.00197624$ 0.00197624 $ 0.00197624 All Time High $ 0.03656277$ 0.03656277 $ 0.03656277 Laveste pris $ 0.00009467$ 0.00009467 $ 0.00009467 Prisendring (1H) -0.16% Prisendring (1D) -8.86% Prisendring (7D) +8.40% Prisendring (7D) +8.40%

TajCoin (TAJ) sanntidsprisen er $0.00178198. I løpet av de siste 24 timene har TAJ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00178182 og et toppnivå på $ 0.00197624, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TAJ er $ 0.03656277, mens den rekordlave prisen er $ 0.00009467.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TAJ endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, -8.86% over 24 timer og +8.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TajCoin (TAJ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 61.90K$ 61.90K $ 61.90K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 34.74M 34.74M 34.74M Total forsyning ---- --

Nåværende markedsverdi på TajCoin er $ 61.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TAJ er 34.74M, med en total tilgang på . Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 0.00.