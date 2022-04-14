Taitiko (TTG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Taitiko (TTG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Taitiko (TTG) Informasjon Taitiko is more than a game. It's a brand, a movement, and a New Era of Play. Represented by our unique token in the Web3 ecosystem, Taitiko transcends mere entertainment. Our token serves a multifaceted purpose—bridging the digital and physical realms. As a pioneering force in the gaming world, Taitiko offers users the opportunity to participate in a thriving community where play and innovation converge. Our token isn't just a currency; it’s a gateway to exclusive experiences, unique in-game assets, and various surprises that enhance the overall gaming journey. With Taitiko, users can enjoy seamless transactions, engage in decentralized governance, and unlock exciting new features. As we continue to evolve, the Taitiko token will remain at the heart of our mission, propelling us into an era where gaming, technology, and culture intersect like never before. Offisiell nettside: https://www.taitiko.com/ Kjøp TTG nå!

Taitiko (TTG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Taitiko (TTG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 287.74K $ 287.74K $ 287.74K Total forsyning: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Sirkulerende forsyning: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 287.74K $ 287.74K $ 287.74K All-time high: $ 0.00716186 $ 0.00716186 $ 0.00716186 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00028776 $ 0.00028776 $ 0.00028776 Lær mer om Taitiko (TTG) pris

Taitiko (TTG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Taitiko (TTG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TTG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TTG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TTGs tokenomics, kan du utforske TTG tokenets livepris!

TTG prisforutsigelse Vil du vite hvor TTG kan være på vei? Vår TTG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TTG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!