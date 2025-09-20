Taitiko (TTG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00028643 $ 0.00028643 $ 0.00028643 24 timer lav $ 0.00030592 $ 0.00030592 $ 0.00030592 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00028643$ 0.00028643 $ 0.00028643 24 timer høy $ 0.00030592$ 0.00030592 $ 0.00030592 All Time High $ 0.00716186$ 0.00716186 $ 0.00716186 Laveste pris $ 0.00022898$ 0.00022898 $ 0.00022898 Prisendring (1H) -0.33% Prisendring (1D) -0.94% Prisendring (7D) -23.01% Prisendring (7D) -23.01%

Taitiko (TTG) sanntidsprisen er $0.00029804. I løpet av de siste 24 timene har TTG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00028643 og et toppnivå på $ 0.00030592, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TTG er $ 0.00716186, mens den rekordlave prisen er $ 0.00022898.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TTG endret seg med -0.33% i løpet av den siste timen, -0.94% over 24 timer og -23.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Taitiko (TTG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 298.10K$ 298.10K $ 298.10K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 298.10K$ 298.10K $ 298.10K Opplagsforsyning 999.95M 999.95M 999.95M Total forsyning 999,948,356.664378 999,948,356.664378 999,948,356.664378

Nåværende markedsverdi på Taitiko er $ 298.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TTG er 999.95M, med en total tilgang på 999948356.664378. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 298.10K.