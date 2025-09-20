Dagens Taitiko livepris er 0.00029804 USD. Spor prisoppdateringer for TTG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TTG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Taitiko livepris er 0.00029804 USD. Spor prisoppdateringer for TTG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TTG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Taitiko Pris (TTG)

1 TTG til USD livepris:

$0.00029807
$0.00029807$0.00029807
0.00%1D
Taitiko (TTG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:37:08 (UTC+8)

Taitiko (TTG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00028643
$ 0.00028643$ 0.00028643
24 timer lav
$ 0.00030592
$ 0.00030592$ 0.00030592
24 timer høy

$ 0.00028643
$ 0.00028643$ 0.00028643

$ 0.00030592
$ 0.00030592$ 0.00030592

$ 0.00716186
$ 0.00716186$ 0.00716186

$ 0.00022898
$ 0.00022898$ 0.00022898

-0.33%

-0.94%

-23.01%

-23.01%

Taitiko (TTG) sanntidsprisen er $0.00029804. I løpet av de siste 24 timene har TTG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00028643 og et toppnivå på $ 0.00030592, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TTG er $ 0.00716186, mens den rekordlave prisen er $ 0.00022898.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TTG endret seg med -0.33% i løpet av den siste timen, -0.94% over 24 timer og -23.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Taitiko (TTG) Markedsinformasjon

$ 298.10K
$ 298.10K$ 298.10K

--
----

$ 298.10K
$ 298.10K$ 298.10K

999.95M
999.95M 999.95M

999,948,356.664378
999,948,356.664378 999,948,356.664378

Nåværende markedsverdi på Taitiko er $ 298.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TTG er 999.95M, med en total tilgang på 999948356.664378. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 298.10K.

Taitiko (TTG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Taitiko til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Taitiko til USD ble $ -0.0000341751.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Taitiko til USD ble $ -0.0000629870.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Taitiko til USD ble $ -0.0001880977352596456.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.94%
30 dager$ -0.0000341751-11.46%
60 dager$ -0.0000629870-21.13%
90 dager$ -0.0001880977352596456-38.69%

Hva er Taitiko (TTG)

Taitiko is more than a game. It's a brand, a movement, and a New Era of Play. Represented by our unique token in the Web3 ecosystem, Taitiko transcends mere entertainment. Our token serves a multifaceted purpose—bridging the digital and physical realms. As a pioneering force in the gaming world, Taitiko offers users the opportunity to participate in a thriving community where play and innovation converge. Our token isn't just a currency; it’s a gateway to exclusive experiences, unique in-game assets, and various surprises that enhance the overall gaming journey. With Taitiko, users can enjoy seamless transactions, engage in decentralized governance, and unlock exciting new features. As we continue to evolve, the Taitiko token will remain at the heart of our mission, propelling us into an era where gaming, technology, and culture intersect like never before.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Taitiko (TTG) Ressurs

Taitiko Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Taitiko (TTG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Taitiko (TTG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Taitiko.

Sjekk Taitikoprisprognosen nå!

TTG til lokale valutaer

Taitiko (TTG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Taitiko (TTG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TTG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Taitiko (TTG)

Hvor mye er Taitiko (TTG) verdt i dag?
Live TTG prisen i USD er 0.00029804 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TTG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TTG til USD er $ 0.00029804. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Taitiko?
Markedsverdien for TTG er $ 298.10K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TTG?
Den sirkulerende forsyningen av TTG er 999.95M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTTG ?
TTG oppnådde en ATH-pris på 0.00716186 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TTG?
TTG så en ATL-pris på 0.00022898 USD.
Hva er handelsvolumet til TTG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TTG er -- USD.
Vil TTG gå høyere i år?
TTG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TTG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:37:08 (UTC+8)

