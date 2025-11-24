Tairon pris i dag

Sanntids Tairon (TAIRO) pris i dag er $ 0.00064462, med en 0.91% endring de siste 24 timene. Nåværende TAIRO til USD konverteringssats er $ 0.00064462 per TAIRO.

Tairon rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 32,231, med en sirkulerende forsyning på 50.00M TAIRO. I løpet av de siste 24 timene TAIRO har den blitt handlet mellom $ 0.00063741(laveste) og $ 0.0006602 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.258846, mens tidenes laveste notering var $ 0.00027961.

Kortsiktig har TAIRO beveget seg -0.16% i løpet av den siste timen og -9.71% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Tairon (TAIRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.23K$ 32.23K $ 32.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 64.46K$ 64.46K $ 64.46K Opplagsforsyning 50.00M 50.00M 50.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Tairon er $ 32.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TAIRO er 50.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 64.46K.