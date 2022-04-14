TAIKI INU (TAIKI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TAIKI INU (TAIKI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TAIKI INU (TAIKI) Informasjon $TAIKI is a community-driven meme token honoring one of the earliest and most iconic Shiba Inu images on the internet — a 2008 public domain photo of Taiki, taken by Italian photographer Roberto Vasarri. The project aims to preserve a piece of meme and internet history by putting Taiki “on-chain.” It has no presale, no team allocation, and no tax — 100% fair launch, fully decentralized, and owned by the community. Offisiell nettside: https://taikiinu.io/ Kjøp TAIKI nå!

TAIKI INU (TAIKI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TAIKI INU (TAIKI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 219.25K $ 219.25K $ 219.25K Total forsyning: $ 909.63B $ 909.63B $ 909.63B Sirkulerende forsyning: $ 909.63B $ 909.63B $ 909.63B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 219.25K $ 219.25K $ 219.25K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om TAIKI INU (TAIKI) pris

TAIKI INU (TAIKI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TAIKI INU (TAIKI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TAIKI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TAIKI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TAIKIs tokenomics, kan du utforske TAIKI tokenets livepris!

TAIKI prisforutsigelse Vil du vite hvor TAIKI kan være på vei? Vår TAIKI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TAIKI tokenets prisforutsigelse nå!

