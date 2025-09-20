TAIKI INU (TAIKI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -10.49% Prisendring (7D) -2.01% Prisendring (7D) -2.01%

TAIKI INU (TAIKI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TAIKI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TAIKI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TAIKI endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -10.49% over 24 timer og -2.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TAIKI INU (TAIKI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 301.56K$ 301.56K $ 301.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 301.56K$ 301.56K $ 301.56K Opplagsforsyning 909.63B 909.63B 909.63B Total forsyning 909,632,326,501.9635 909,632,326,501.9635 909,632,326,501.9635

Nåværende markedsverdi på TAIKI INU er $ 301.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TAIKI er 909.63B, med en total tilgang på 909632326501.9635. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 301.56K.