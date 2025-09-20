TAIKAI (TKAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00211767 24 timer lav $ 0.00223335 24 timer høy All Time High $ 0.01122729 Laveste pris $ 0.00160005 Prisendring (1H) -0.52% Prisendring (1D) -5.24% Prisendring (7D) -16.30%

TAIKAI (TKAI) sanntidsprisen er $0.00211362. I løpet av de siste 24 timene har TKAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00211767 og et toppnivå på $ 0.00223335, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TKAI er $ 0.01122729, mens den rekordlave prisen er $ 0.00160005.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TKAI endret seg med -0.52% i løpet av den siste timen, -5.24% over 24 timer og -16.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TAIKAI (TKAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 184.11K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 635.30K Opplagsforsyning 86.94M Total forsyning 300,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TAIKAI er $ 184.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TKAI er 86.94M, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 635.30K.