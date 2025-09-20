Dagens TAIKAI livepris er 0.00211362 USD. Spor prisoppdateringer for TKAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TKAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens TAIKAI livepris er 0.00211362 USD. Spor prisoppdateringer for TKAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TKAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

TAIKAI Pris (TKAI)

Ikke oppført

1 TKAI til USD livepris:

$0.00211362
$0.00211362$0.00211362
-5.20%1D
USD
TAIKAI (TKAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:53:25 (UTC+8)

TAIKAI (TKAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00211767
$ 0.00211767$ 0.00211767
24 timer lav
$ 0.00223335
$ 0.00223335$ 0.00223335
24 timer høy

$ 0.00211767
$ 0.00211767$ 0.00211767

$ 0.00223335
$ 0.00223335$ 0.00223335

$ 0.01122729
$ 0.01122729$ 0.01122729

$ 0.00160005
$ 0.00160005$ 0.00160005

-0.52%

-5.24%

-16.30%

-16.30%

TAIKAI (TKAI) sanntidsprisen er $0.00211362. I løpet av de siste 24 timene har TKAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00211767 og et toppnivå på $ 0.00223335, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TKAI er $ 0.01122729, mens den rekordlave prisen er $ 0.00160005.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TKAI endret seg med -0.52% i løpet av den siste timen, -5.24% over 24 timer og -16.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TAIKAI (TKAI) Markedsinformasjon

$ 184.11K
$ 184.11K$ 184.11K

--
----

$ 635.30K
$ 635.30K$ 635.30K

86.94M
86.94M 86.94M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TAIKAI er $ 184.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TKAI er 86.94M, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 635.30K.

TAIKAI (TKAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på TAIKAI til USD ble $ -0.00011696404295279.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på TAIKAI til USD ble $ -0.0005799124.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på TAIKAI til USD ble $ -0.0008713157.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på TAIKAI til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00011696404295279-5.24%
30 dager$ -0.0005799124-27.43%
60 dager$ -0.0008713157-41.22%
90 dager$ 0--

Hva er TAIKAI (TKAI)

TAIKAI is a hackathon platform that connects companies with talented developers to create solutions. We offer innovators a fun and exciting way to learn new skills, build cool projects, and earn rewards.

TAIKAI (TKAI) Ressurs

TAIKAI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TAIKAI (TKAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TAIKAI (TKAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TAIKAI.

Sjekk TAIKAIprisprognosen nå!

TKAI til lokale valutaer

TAIKAI (TKAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TAIKAI (TKAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TKAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om TAIKAI (TKAI)

Hvor mye er TAIKAI (TKAI) verdt i dag?
Live TKAI prisen i USD er 0.00211362 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TKAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TKAI til USD er $ 0.00211362. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TAIKAI?
Markedsverdien for TKAI er $ 184.11K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TKAI?
Den sirkulerende forsyningen av TKAI er 86.94M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTKAI ?
TKAI oppnådde en ATH-pris på 0.01122729 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TKAI?
TKAI så en ATL-pris på 0.00160005 USD.
Hva er handelsvolumet til TKAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TKAI er -- USD.
Vil TKAI gå høyere i år?
TKAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TKAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:53:25 (UTC+8)

