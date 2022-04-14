TAGGR (TAGGR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TAGGR (TAGGR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TAGGR (TAGGR) Informasjon TAGGR is a public good, a mix of forums & blogs, where users write posts, upload pics, engage with others, or just use it as their blog. The differentiators: - Content is immutable to others (only the content creator can modify or delete) - Users govern all code changes via voting - 100% autonomous. It generates revenues from user activity and uses part of these funds to auto-top up with cycles. As it is now without any upgrade or devs it can run as long as IC runs and there is user activity Offisiell nettside: https://taggr.network/ Teknisk dokument: https://taggr.network/#/whitepaper Kjøp TAGGR nå!

TAGGR (TAGGR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TAGGR (TAGGR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 276.86K $ 276.86K $ 276.86K Total forsyning: $ 320.18K $ 320.18K $ 320.18K Sirkulerende forsyning: $ 313.97K $ 313.97K $ 313.97K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 282.34K $ 282.34K $ 282.34K All-time high: $ 50.26 $ 50.26 $ 50.26 All-Time Low: $ 0.426645 $ 0.426645 $ 0.426645 Nåværende pris: $ 0.8818 $ 0.8818 $ 0.8818 Lær mer om TAGGR (TAGGR) pris

TAGGR (TAGGR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TAGGR (TAGGR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TAGGR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TAGGR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TAGGRs tokenomics, kan du utforske TAGGR tokenets livepris!

