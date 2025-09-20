Dagens TAGGR livepris er 0.889265 USD. Spor prisoppdateringer for TAGGR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TAGGR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens TAGGR livepris er 0.889265 USD. Spor prisoppdateringer for TAGGR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TAGGR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om TAGGR

TAGGR Prisinformasjon

TAGGR teknisk dokument

TAGGR Offisiell nettside

TAGGR tokenomics

TAGGR Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

TAGGR Logo

TAGGR Pris (TAGGR)

Ikke oppført

1 TAGGR til USD livepris:

$0.889265
$0.889265$0.889265
-9.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
TAGGR (TAGGR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:36:57 (UTC+8)

TAGGR (TAGGR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.878254
$ 0.878254$ 0.878254
24 timer lav
$ 0.988093
$ 0.988093$ 0.988093
24 timer høy

$ 0.878254
$ 0.878254$ 0.878254

$ 0.988093
$ 0.988093$ 0.988093

$ 50.26
$ 50.26$ 50.26

$ 0.426645
$ 0.426645$ 0.426645

+0.08%

-9.78%

-3.71%

-3.71%

TAGGR (TAGGR) sanntidsprisen er $0.889265. I løpet av de siste 24 timene har TAGGR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.878254 og et toppnivå på $ 0.988093, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TAGGR er $ 50.26, mens den rekordlave prisen er $ 0.426645.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TAGGR endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -9.78% over 24 timer og -3.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TAGGR (TAGGR) Markedsinformasjon

$ 279.21K
$ 279.21K$ 279.21K

--
----

$ 284.68K
$ 284.68K$ 284.68K

313.97K
313.97K 313.97K

320,132.63
320,132.63 320,132.63

Nåværende markedsverdi på TAGGR er $ 279.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TAGGR er 313.97K, med en total tilgang på 320132.63. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 284.68K.

TAGGR (TAGGR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på TAGGR til USD ble $ -0.0964057770484.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på TAGGR til USD ble $ +0.0744193864.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på TAGGR til USD ble $ -0.2427043397.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på TAGGR til USD ble $ -0.31021042533.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0964057770484-9.78%
30 dager$ +0.0744193864+8.37%
60 dager$ -0.2427043397-27.29%
90 dager$ -0.31021042533-25.86%

Hva er TAGGR (TAGGR)

TAGGR is a public good, a mix of forums & blogs, where users write posts, upload pics, engage with others, or just use it as their blog. The differentiators: - Content is immutable to others (only the content creator can modify or delete) - Users govern all code changes via voting - 100% autonomous. It generates revenues from user activity and uses part of these funds to auto-top up with cycles. As it is now without any upgrade or devs it can run as long as IC runs and there is user activity

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

TAGGR (TAGGR) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

TAGGR Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TAGGR (TAGGR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TAGGR (TAGGR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TAGGR.

Sjekk TAGGRprisprognosen nå!

TAGGR til lokale valutaer

TAGGR (TAGGR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TAGGR (TAGGR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TAGGR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om TAGGR (TAGGR)

Hvor mye er TAGGR (TAGGR) verdt i dag?
Live TAGGR prisen i USD er 0.889265 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TAGGR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TAGGR til USD er $ 0.889265. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TAGGR?
Markedsverdien for TAGGR er $ 279.21K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TAGGR?
Den sirkulerende forsyningen av TAGGR er 313.97K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTAGGR ?
TAGGR oppnådde en ATH-pris på 50.26 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TAGGR?
TAGGR så en ATL-pris på 0.426645 USD.
Hva er handelsvolumet til TAGGR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TAGGR er -- USD.
Vil TAGGR gå høyere i år?
TAGGR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TAGGR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:36:57 (UTC+8)

TAGGR (TAGGR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.