TAGGR (TAGGR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.878254 $ 0.878254 $ 0.878254 24 timer lav $ 0.988093 $ 0.988093 $ 0.988093 24 timer høy 24 timer lav $ 0.878254$ 0.878254 $ 0.878254 24 timer høy $ 0.988093$ 0.988093 $ 0.988093 All Time High $ 50.26$ 50.26 $ 50.26 Laveste pris $ 0.426645$ 0.426645 $ 0.426645 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) -9.78% Prisendring (7D) -3.71% Prisendring (7D) -3.71%

TAGGR (TAGGR) sanntidsprisen er $0.889265. I løpet av de siste 24 timene har TAGGR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.878254 og et toppnivå på $ 0.988093, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TAGGR er $ 50.26, mens den rekordlave prisen er $ 0.426645.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TAGGR endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -9.78% over 24 timer og -3.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TAGGR (TAGGR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 279.21K$ 279.21K $ 279.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 284.68K$ 284.68K $ 284.68K Opplagsforsyning 313.97K 313.97K 313.97K Total forsyning 320,132.63 320,132.63 320,132.63

Nåværende markedsverdi på TAGGR er $ 279.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TAGGR er 313.97K, med en total tilgang på 320132.63. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 284.68K.