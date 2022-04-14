Tadpole (TAD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tadpole (TAD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tadpole (TAD) Informasjon Tadpole is a memecoin project on Basechain that blends humor with blockchain technology. Inspired by the playful nature of frogs and tadpoles, it aims to create a fun and engaging community while offering a light-hearted entry point into the crypto space. Tadpole focuses on community-driven growth and viral marketing, leveraging the popularity of memecoins to attract a broad audience. Although primarily a meme-focused project, Tadpole also incorporates unique tokenomics and community incentives to maintain engagement and foster long-term participation on Basechain. TAD is the iconic offspring of Base. With the mission to become the official amphibian mascot of the chain, bringing the best Community Onchain forever. Offisiell nettside: https://tadpole.lol/

Tadpole (TAD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tadpole (TAD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.41K $ 28.41K $ 28.41K Total forsyning: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Sirkulerende forsyning: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.41K $ 28.41K $ 28.41K All-time high: $ 0.00617812 $ 0.00617812 $ 0.00617812 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Tadpole (TAD) pris

Tadpole (TAD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tadpole (TAD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TAD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TAD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TADs tokenomics, kan du utforske TAD tokenets livepris!

TAD prisforutsigelse Vil du vite hvor TAD kan være på vei? Vår TAD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TAD tokenets prisforutsigelse nå!

