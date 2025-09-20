Tadpole (TAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00617812 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00%

Tadpole (TAD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TAD er $ 0.00617812, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TAD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tadpole (TAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 28.41K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.41K Opplagsforsyning 690.00M Total forsyning 690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Tadpole er $ 28.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TAD er 690.00M, med en total tilgang på 690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.41K.