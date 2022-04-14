Syrax AI (SYRAX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Syrax AI (SYRAX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Syrax AI (SYRAX) Informasjon Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading. Offisiell nettside: https://www.syrax.ai/ Teknisk dokument: https://docs.syrax.ai/getting-started/introduction Kjøp SYRAX nå!

Syrax AI (SYRAX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Syrax AI (SYRAX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 40.82M $ 40.82M $ 40.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.80M $ 10.80M $ 10.80M All-time high: $ 0.183403 $ 0.183403 $ 0.183403 All-Time Low: $ 0.0450678 $ 0.0450678 $ 0.0450678 Nåværende pris: $ 0.108044 $ 0.108044 $ 0.108044 Lær mer om Syrax AI (SYRAX) pris

Syrax AI (SYRAX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Syrax AI (SYRAX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SYRAX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SYRAX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SYRAXs tokenomics, kan du utforske SYRAX tokenets livepris!

SYRAX prisforutsigelse Vil du vite hvor SYRAX kan være på vei? Vår SYRAX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SYRAX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!