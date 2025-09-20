Syrax AI (SYRAX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.118251 $ 0.118251 $ 0.118251 24 timer lav $ 0.123877 $ 0.123877 $ 0.123877 24 timer høy 24 timer lav $ 0.118251$ 0.118251 $ 0.118251 24 timer høy $ 0.123877$ 0.123877 $ 0.123877 All Time High $ 0.183403$ 0.183403 $ 0.183403 Laveste pris $ 0.0450678$ 0.0450678 $ 0.0450678 Prisendring (1H) +0.20% Prisendring (1D) -3.40% Prisendring (7D) -11.47% Prisendring (7D) -11.47%

Syrax AI (SYRAX) sanntidsprisen er $0.119655. I løpet av de siste 24 timene har SYRAX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.118251 og et toppnivå på $ 0.123877, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SYRAX er $ 0.183403, mens den rekordlave prisen er $ 0.0450678.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SYRAX endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, -3.40% over 24 timer og -11.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Syrax AI (SYRAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.90M$ 4.90M $ 4.90M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.00M$ 12.00M $ 12.00M Opplagsforsyning 40.82M 40.82M 40.82M Total forsyning 99,999,684.219657 99,999,684.219657 99,999,684.219657

Nåværende markedsverdi på Syrax AI er $ 4.90M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SYRAX er 40.82M, med en total tilgang på 99999684.219657. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.00M.