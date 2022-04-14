Syntor Ai (TOR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Syntor Ai (TOR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Syntor Ai (TOR) Informasjon Syntor is building a scalable, interoperable ecosystem designed to power the next generation of Web3 applications through: ⚙️ Autonomous AI agents 📊 Synthetic data pipelines 💸 Seamless DeFi integration. .It's simply where AI agents live, trade and evolve on-chain. One where AI agents, synthetic data and DeFi collide to form the foundation of Web3 applications. A new world has arrived — where AI agents live, trade, and evolve on-chain. DeAI isn’t the future. It’s already unfolding. Offisiell nettside: http://syntor.ai/ Teknisk dokument: http://docs.syntor.ai Kjøp TOR nå!

Syntor Ai (TOR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Syntor Ai (TOR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 50.10K $ 50.10K $ 50.10K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 83.54M $ 83.54M $ 83.54M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 59.97K $ 59.97K $ 59.97K All-time high: $ 0.03894081 $ 0.03894081 $ 0.03894081 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00059971 $ 0.00059971 $ 0.00059971 Lær mer om Syntor Ai (TOR) pris

Syntor Ai (TOR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Syntor Ai (TOR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TOR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TOR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TORs tokenomics, kan du utforske TOR tokenets livepris!

TOR prisforutsigelse Vil du vite hvor TOR kan være på vei? Vår TOR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TOR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!