Syntor Ai (TOR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03894081$ 0.03894081 $ 0.03894081 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -2.43% Prisendring (7D) -13.79% Prisendring (7D) -13.79%

Syntor Ai (TOR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TOR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOR er $ 0.03894081, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOR endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -2.43% over 24 timer og -13.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Syntor Ai (TOR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 53.72K$ 53.72K $ 53.72K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 64.31K$ 64.31K $ 64.31K Opplagsforsyning 83.54M 83.54M 83.54M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Syntor Ai er $ 53.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOR er 83.54M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 64.31K.