Dagens Syntor Ai livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for TOR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TOR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Syntor Ai livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for TOR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TOR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om TOR

TOR Prisinformasjon

TOR teknisk dokument

TOR Offisiell nettside

TOR tokenomics

TOR Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Syntor Ai Logo

Syntor Ai Pris (TOR)

Ikke oppført

1 TOR til USD livepris:

$0.00064311
$0.00064311$0.00064311
-2.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Syntor Ai (TOR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:36:48 (UTC+8)

Syntor Ai (TOR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03894081
$ 0.03894081$ 0.03894081

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

-2.43%

-13.79%

-13.79%

Syntor Ai (TOR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TOR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOR er $ 0.03894081, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOR endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -2.43% over 24 timer og -13.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Syntor Ai (TOR) Markedsinformasjon

$ 53.72K
$ 53.72K$ 53.72K

--
----

$ 64.31K
$ 64.31K$ 64.31K

83.54M
83.54M 83.54M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Syntor Ai er $ 53.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOR er 83.54M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 64.31K.

Syntor Ai (TOR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Syntor Ai til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Syntor Ai til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Syntor Ai til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Syntor Ai til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.43%
30 dager$ 0-65.58%
60 dager$ 0-76.14%
90 dager$ 0--

Hva er Syntor Ai (TOR)

Syntor is building a scalable, interoperable ecosystem designed to power the next generation of Web3 applications through: ⚙️ Autonomous AI agents 📊 Synthetic data pipelines 💸 Seamless DeFi integration. .It's simply where AI agents live, trade and evolve on-chain. One where AI agents, synthetic data and DeFi collide to form the foundation of Web3 applications. A new world has arrived — where AI agents live, trade, and evolve on-chain. DeAI isn’t the future. It’s already unfolding.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Syntor Ai (TOR) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Syntor Ai Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Syntor Ai (TOR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Syntor Ai (TOR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Syntor Ai.

Sjekk Syntor Aiprisprognosen nå!

TOR til lokale valutaer

Syntor Ai (TOR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Syntor Ai (TOR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TOR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Syntor Ai (TOR)

Hvor mye er Syntor Ai (TOR) verdt i dag?
Live TOR prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TOR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TOR til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Syntor Ai?
Markedsverdien for TOR er $ 53.72K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TOR?
Den sirkulerende forsyningen av TOR er 83.54M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTOR ?
TOR oppnådde en ATH-pris på 0.03894081 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TOR?
TOR så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til TOR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TOR er -- USD.
Vil TOR gå høyere i år?
TOR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TOR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:36:48 (UTC+8)

Syntor Ai (TOR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.