Synthetix USDx (USDX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Synthetix USDx (USDX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Synthetix USDx (USDX) Informasjon Synthetix provides liquidity infrastructure for perps trading platforms. Users can deposit various assets to provide liquidity to markets that are build on the Synthetix Core system. Integrators build trading frontends and novel derivatives like leveraged tokens and automated trading strategies on top of Synthetix infrastructure to provide their users access to various trading products. Synthetix has live deployments on Ethereum, Base, Optimism, and Arbitrum. Offisiell nettside: https://www.synthetix.io Kjøp USDX nå!

Synthetix USDx (USDX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Synthetix USDx (USDX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 260.85K Total forsyning: $ 278.79K Sirkulerende forsyning: $ 278.79K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 260.85K All-time high: $ 1.058 All-Time Low: $ 0.62038 Nåværende pris: $ 0.93563 Lær mer om Synthetix USDx (USDX) pris

Synthetix USDx (USDX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Synthetix USDx (USDX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USDX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USDX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USDXs tokenomics, kan du utforske USDX tokenets livepris!

