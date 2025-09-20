Dagens Synthetix USDx livepris er 0.93563 USD. Spor prisoppdateringer for USDX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Synthetix USDx livepris er 0.93563 USD. Spor prisoppdateringer for USDX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om USDX

USDX Prisinformasjon

USDX Offisiell nettside

USDX tokenomics

USDX Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Synthetix USDx Logo

Synthetix USDx Pris (USDX)

Ikke oppført

1 USDX til USD livepris:

$0.93563
$0.93563$0.93563
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Synthetix USDx (USDX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:53:18 (UTC+8)

Synthetix USDx (USDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.058
$ 1.058$ 1.058

$ 0.62038
$ 0.62038$ 0.62038

--

--

-0.07%

-0.07%

Synthetix USDx (USDX) sanntidsprisen er $0.93563. I løpet av de siste 24 timene har USDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDX er $ 1.058, mens den rekordlave prisen er $ 0.62038.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Synthetix USDx (USDX) Markedsinformasjon

$ 260.85K
$ 260.85K$ 260.85K

--
----

$ 260.85K
$ 260.85K$ 260.85K

278.79K
278.79K 278.79K

278,791.0476523465
278,791.0476523465 278,791.0476523465

Nåværende markedsverdi på Synthetix USDx er $ 260.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDX er 278.79K, med en total tilgang på 278791.0476523465. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 260.85K.

Synthetix USDx (USDX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Synthetix USDx til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Synthetix USDx til USD ble $ -0.0166225897.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Synthetix USDx til USD ble $ -0.0496553811.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Synthetix USDx til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0166225897-1.77%
60 dager$ -0.0496553811-5.30%
90 dager$ 0--

Hva er Synthetix USDx (USDX)

Synthetix provides liquidity infrastructure for perps trading platforms. Users can deposit various assets to provide liquidity to markets that are build on the Synthetix Core system. Integrators build trading frontends and novel derivatives like leveraged tokens and automated trading strategies on top of Synthetix infrastructure to provide their users access to various trading products. Synthetix has live deployments on Ethereum, Base, Optimism, and Arbitrum.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Synthetix USDx (USDX) Ressurs

Offisiell nettside

Synthetix USDx Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Synthetix USDx (USDX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Synthetix USDx (USDX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Synthetix USDx.

Sjekk Synthetix USDxprisprognosen nå!

USDX til lokale valutaer

Synthetix USDx (USDX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Synthetix USDx (USDX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USDX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Synthetix USDx (USDX)

Hvor mye er Synthetix USDx (USDX) verdt i dag?
Live USDX prisen i USD er 0.93563 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USDX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USDX til USD er $ 0.93563. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Synthetix USDx?
Markedsverdien for USDX er $ 260.85K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USDX?
Den sirkulerende forsyningen av USDX er 278.79K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSDX ?
USDX oppnådde en ATH-pris på 1.058 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USDX?
USDX så en ATL-pris på 0.62038 USD.
Hva er handelsvolumet til USDX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USDX er -- USD.
Vil USDX gå høyere i år?
USDX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USDX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:53:18 (UTC+8)

Synthetix USDx (USDX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.