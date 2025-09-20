Synthetix USDx (USDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.058$ 1.058 $ 1.058 Laveste pris $ 0.62038$ 0.62038 $ 0.62038 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.07% Prisendring (7D) -0.07%

Synthetix USDx (USDX) sanntidsprisen er $0.93563. I løpet av de siste 24 timene har USDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDX er $ 1.058, mens den rekordlave prisen er $ 0.62038.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Synthetix USDx (USDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 260.85K$ 260.85K $ 260.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 260.85K$ 260.85K $ 260.85K Opplagsforsyning 278.79K 278.79K 278.79K Total forsyning 278,791.0476523465 278,791.0476523465 278,791.0476523465

