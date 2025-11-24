Synthetix sUSD pris i dag

Sanntids Synthetix sUSD (SUSD) pris i dag er $ 0.953723, med en 0.04% endring de siste 24 timene. Nåværende SUSD til USD konverteringssats er $ 0.953723 per SUSD.

Synthetix sUSD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 41,523,944, med en sirkulerende forsyning på 43.52M SUSD. I løpet av de siste 24 timene SUSD har den blitt handlet mellom $ 0.953108(laveste) og $ 0.962063 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.45, mens tidenes laveste notering var $ 0.429697.

Kortsiktig har SUSD beveget seg -0.33% i løpet av den siste timen og -1.46% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Synthetix sUSD (SUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 41.52M$ 41.52M $ 41.52M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 41.52M$ 41.52M $ 41.52M Opplagsforsyning 43.52M 43.52M 43.52M Total forsyning 43,516,460.17051726 43,516,460.17051726 43,516,460.17051726

