Synthesizer Dog (SYNDOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00012175 24 timer lav $ 0.00013662 24 timer høy All Time High $ 0.01089851 Laveste pris $ 0.00012175 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -1.97% Prisendring (7D) -44.44%

Synthesizer Dog (SYNDOG) sanntidsprisen er $0.00012309. I løpet av de siste 24 timene har SYNDOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00012175 og et toppnivå på $ 0.00013662, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SYNDOG er $ 0.01089851, mens den rekordlave prisen er $ 0.00012175.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SYNDOG endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -1.97% over 24 timer og -44.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Synthesizer Dog (SYNDOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 118.10K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 118.10K Opplagsforsyning 959.29M Total forsyning 959,286,183.4815775

Nåværende markedsverdi på Synthesizer Dog er $ 118.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SYNDOG er 959.29M, med en total tilgang på 959286183.4815775. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 118.10K.