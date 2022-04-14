SYNO Finance (SYNO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SYNO Finance (SYNO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SYNO Finance (SYNO) Informasjon Synonym Finance is a cross chain money market built on Wormhole, with SYNO token as the governance token that is also eligible for fee distribution. Offisiell nettside: https://synonym.finance Teknisk dokument: https://synonym-finance.gitbook.io/synonym-finance/documentation/overview Kjøp SYNO nå!

SYNO Finance (SYNO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SYNO Finance (SYNO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.35K $ 3.35K $ 3.35K Total forsyning: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Sirkulerende forsyning: $ 268.49M $ 268.49M $ 268.49M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.97K $ 9.97K $ 9.97K All-time high: $ 0.084796 $ 0.084796 $ 0.084796 All-Time Low: $ 0.00001238 $ 0.00001238 $ 0.00001238 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SYNO Finance (SYNO) pris

SYNO Finance (SYNO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SYNO Finance (SYNO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SYNO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SYNO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SYNOs tokenomics, kan du utforske SYNO tokenets livepris!

