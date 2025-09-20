Dagens SYNO Finance livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SYNO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SYNO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SYNO Finance livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SYNO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SYNO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SYNO Finance Pris (SYNO)

1 SYNO til USD livepris:

--
----
-0.10%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
SYNO Finance (SYNO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:16:12 (UTC+8)

SYNO Finance (SYNO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.084796
$ 0.084796$ 0.084796

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.11%

-12.80%

-12.80%

SYNO Finance (SYNO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SYNO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SYNO er $ 0.084796, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SYNO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og -12.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SYNO Finance (SYNO) Markedsinformasjon

$ 3.35K
$ 3.35K$ 3.35K

--
----

$ 9.97K
$ 9.97K$ 9.97K

268.49M
268.49M 268.49M

800,000,000.0
800,000,000.0 800,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SYNO Finance er $ 3.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SYNO er 268.49M, med en total tilgang på 800000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.97K.

SYNO Finance (SYNO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SYNO Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SYNO Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SYNO Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SYNO Finance til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.11%
30 dager$ 0-96.75%
60 dager$ 0-97.88%
90 dager$ 0--

Hva er SYNO Finance (SYNO)

Synonym Finance is a cross chain money market built on Wormhole, with SYNO token as the governance token that is also eligible for fee distribution.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

SYNO Finance (SYNO) Ressurs

Offisiell nettside

SYNO Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SYNO Finance (SYNO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SYNO Finance (SYNO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SYNO Finance.

Sjekk SYNO Financeprisprognosen nå!

SYNO til lokale valutaer

SYNO Finance (SYNO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SYNO Finance (SYNO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SYNO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SYNO Finance (SYNO)

Hvor mye er SYNO Finance (SYNO) verdt i dag?
Live SYNO prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SYNO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SYNO til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SYNO Finance?
Markedsverdien for SYNO er $ 3.35K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SYNO?
Den sirkulerende forsyningen av SYNO er 268.49M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSYNO ?
SYNO oppnådde en ATH-pris på 0.084796 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SYNO?
SYNO så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SYNO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SYNO er -- USD.
Vil SYNO gå høyere i år?
SYNO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SYNO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:16:12 (UTC+8)

SYNO Finance (SYNO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.