Synk (SYNK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01049828 $ 0.01049828 $ 0.01049828 24 timer lav $ 0.01251907 $ 0.01251907 $ 0.01251907 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01049828$ 0.01049828 $ 0.01049828 24 timer høy $ 0.01251907$ 0.01251907 $ 0.01251907 All Time High $ 0.087519$ 0.087519 $ 0.087519 Laveste pris $ 0.00692709$ 0.00692709 $ 0.00692709 Prisendring (1H) -1.14% Prisendring (1D) -15.65% Prisendring (7D) -30.30% Prisendring (7D) -30.30%

Synk (SYNK) sanntidsprisen er $0.0105436. I løpet av de siste 24 timene har SYNK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01049828 og et toppnivå på $ 0.01251907, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SYNK er $ 0.087519, mens den rekordlave prisen er $ 0.00692709.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SYNK endret seg med -1.14% i løpet av den siste timen, -15.65% over 24 timer og -30.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Synk (SYNK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Synk er $ 1.06M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SYNK er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.06M.