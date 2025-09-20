Syncus (SYNC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.081826$ 0.081826 $ 0.081826 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -0.44% Prisendring (7D) +6.86% Prisendring (7D) +6.86%

Syncus (SYNC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SYNC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SYNC er $ 0.081826, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SYNC endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -0.44% over 24 timer og +6.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Syncus (SYNC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 209.41K$ 209.41K $ 209.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 209.41K$ 209.41K $ 209.41K Opplagsforsyning 4.30B 4.30B 4.30B Total forsyning 4,304,762,550.44943 4,304,762,550.44943 4,304,762,550.44943

Nåværende markedsverdi på Syncus er $ 209.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SYNC er 4.30B, med en total tilgang på 4304762550.44943. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 209.41K.