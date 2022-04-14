Synatra Staked USDC (YUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Synatra Staked USDC (YUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Synatra Staked USDC (YUSD) Informasjon Synatra is a synthetic staking protocol on Solana. Users may stake SOL or USDC in the protocol, which gets deployed through various strategies to earn yield. Some of the yield generation strategies we use include cash-carry, hedge-carry, lending, leveraged staking, NFT collateralized lending, and airdrop farming. yUSD is the receipt token which can be used to unstake the USDC and claim back the principle plus interest accrued. We gave grown to about $4.5M of TVL which earns roughly $1-1.25M revenue annually. Offisiell nettside: https://synatra.xyz Teknisk dokument: https://docs.synatra.xyz Kjøp YUSD nå!

Synatra Staked USDC (YUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Synatra Staked USDC (YUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.97M $ 4.97M $ 4.97M Total forsyning: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Sirkulerende forsyning: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.97M $ 4.97M $ 4.97M All-time high: $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 All-Time Low: $ 1.06 $ 1.06 $ 1.06 Nåværende pris: $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 Lær mer om Synatra Staked USDC (YUSD) pris

Synatra Staked USDC (YUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Synatra Staked USDC (YUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YUSDs tokenomics, kan du utforske YUSD tokenets livepris!

YUSD prisforutsigelse Vil du vite hvor YUSD kan være på vei? Vår YUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se YUSD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!