Synatra Staked USDC (YUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 24 timer lav $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 24 timer høy 24 timer lav $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 24 timer høy $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 All Time High $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Laveste pris $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.19% Prisendring (7D) +0.19%

Synatra Staked USDC (YUSD) sanntidsprisen er $1.41. I løpet av de siste 24 timene har YUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.41 og et toppnivå på $ 1.41, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YUSD er $ 1.41, mens den rekordlave prisen er $ 1.06.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YUSD endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Synatra Staked USDC (YUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M Opplagsforsyning 3.52M 3.52M 3.52M Total forsyning 3,515,456.0 3,515,456.0 3,515,456.0

Nåværende markedsverdi på Synatra Staked USDC er $ 4.96M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YUSD er 3.52M, med en total tilgang på 3515456.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.96M.