Sympson by Virtuals Pris ($SYMP)
-0.75%
-16.71%
-17.52%
-17.52%
Sympson by Virtuals ($SYMP) sanntidsprisen er $0.00211718. I løpet av de siste 24 timene har $SYMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00212925 og et toppnivå på $ 0.00254213, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $SYMP er $ 0.03351131, mens den rekordlave prisen er $ 0.00195262.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $SYMP endret seg med -0.75% i løpet av den siste timen, -16.71% over 24 timer og -17.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Sympson by Virtuals er $ 2.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $SYMP er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.12M.
I løpet av i dag er prisendringen på Sympson by Virtuals til USD ble $ -0.000424946282412738.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Sympson by Virtuals til USD ble $ -0.0013627233.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Sympson by Virtuals til USD ble $ -0.0009986865.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Sympson by Virtuals til USD ble $ -0.004531493743026746.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.000424946282412738
|-16.71%
|30 dager
|$ -0.0013627233
|-64.36%
|60 dager
|$ -0.0009986865
|-47.17%
|90 dager
|$ -0.004531493743026746
|-68.15%
Sympson AI specializes in chain agnostic AI-driven DeFi transactions as well as trading insights. By leveraging real-time market analysis, adaptive algorithms, and Symphony Network’s advanced agentic rails, Sympson AI provides users with a simplified and personalized trading experience. Sympson bridges the gap between complex DeFi tools and mainstream users, offering seamless access to liquidity, sub three second cross-chain execution speeds, optimal protocol routing and personalized trading insights. Initially traders can talk to Sympson to receive personalized support for DeFi strategies as well as executing trades on their behalf. Sympson AI is built on a scalable, open-source framework, enabling future innovations and community-driven development. Sympson can execute trades across chains, analyze market data, and adapt strategies based on market conditions. By combining these powerful features with incentive-based programs and community-driven development, Sympson AI aims to redefine how traders interact with DeFi applications.
MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!
Hvor mye vil Sympson by Virtuals ($SYMP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sympson by Virtuals ($SYMP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sympson by Virtuals.
Sjekk Sympson by Virtualsprisprognosen nå!
Å forstå tokenomics bak Sympson by Virtuals ($SYMP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $SYMP tokenets omfattende tokenomics nå!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|09-19 14:44:00
|Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
|09-19 12:40:00
|Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
|09-19 11:35:00
|Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
|09-18 11:44:00
|Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
|09-18 03:09:00
|Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
|09-16 14:49:00
|Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.