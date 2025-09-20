Sympson by Virtuals ($SYMP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00212925 $ 0.00212925 $ 0.00212925 24 timer lav $ 0.00254213 $ 0.00254213 $ 0.00254213 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00212925$ 0.00212925 $ 0.00212925 24 timer høy $ 0.00254213$ 0.00254213 $ 0.00254213 All Time High $ 0.03351131$ 0.03351131 $ 0.03351131 Laveste pris $ 0.00195262$ 0.00195262 $ 0.00195262 Prisendring (1H) -0.75% Prisendring (1D) -16.71% Prisendring (7D) -17.52% Prisendring (7D) -17.52%

Sympson by Virtuals ($SYMP) sanntidsprisen er $0.00211718. I løpet av de siste 24 timene har $SYMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00212925 og et toppnivå på $ 0.00254213, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $SYMP er $ 0.03351131, mens den rekordlave prisen er $ 0.00195262.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $SYMP endret seg med -0.75% i løpet av den siste timen, -16.71% over 24 timer og -17.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sympson by Virtuals ($SYMP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Sympson by Virtuals er $ 2.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $SYMP er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.12M.