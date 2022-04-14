SYMMIO (SYMM) tokenomics

SYMMIO (SYMM) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i SYMMIO (SYMM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
SYMMIO (SYMM) Informasjon

The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets."

Picked up from symmio website and symmio docs

Offisiell nettside:
https://www.symm.io/
Teknisk dokument:
https://github.com/SYMM-IO/docs/blob/main/Whitepaper/SYMMIO_paper_0_8.pdf

SYMMIO (SYMM) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SYMMIO (SYMM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 7.91M
$ 7.91M
Total forsyning:
$ 809.33M
$ 809.33M
Sirkulerende forsyning:
$ 683.41M
$ 683.41M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 9.36M
$ 9.36M
All-time high:
$ 0.150809
$ 0.150809
All-Time Low:
$ 0.00966497
$ 0.00966497
Nåværende pris:
$ 0.01156932
$ 0.01156932

SYMMIO (SYMM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak SYMMIO (SYMM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet SYMM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange SYMM tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår SYMMs tokenomics, kan du utforske SYMM tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.