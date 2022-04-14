SYMMIO (SYMM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SYMMIO (SYMM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SYMMIO (SYMM) Informasjon The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets." Picked up from symmio website and symmio docs Offisiell nettside: https://www.symm.io/ Teknisk dokument: https://github.com/SYMM-IO/docs/blob/main/Whitepaper/SYMMIO_paper_0_8.pdf Kjøp SYMM nå!

SYMMIO (SYMM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SYMMIO (SYMM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M Total forsyning: $ 809.33M $ 809.33M $ 809.33M Sirkulerende forsyning: $ 683.41M $ 683.41M $ 683.41M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.36M $ 9.36M $ 9.36M All-time high: $ 0.150809 $ 0.150809 $ 0.150809 All-Time Low: $ 0.00966497 $ 0.00966497 $ 0.00966497 Nåværende pris: $ 0.01156932 $ 0.01156932 $ 0.01156932 Lær mer om SYMMIO (SYMM) pris

SYMMIO (SYMM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SYMMIO (SYMM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SYMM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SYMM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SYMMs tokenomics, kan du utforske SYMM tokenets livepris!

SYMM prisforutsigelse Vil du vite hvor SYMM kan være på vei? Vår SYMM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SYMM tokenets prisforutsigelse nå!

