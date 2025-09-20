SYMMIO (SYMM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01152155 24 timer høy $ 0.01290906 All Time High $ 0.150809 Laveste pris $ 0.00966497 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +1.24% Prisendring (7D) -28.45%

SYMMIO (SYMM) sanntidsprisen er $0.01208586. I løpet av de siste 24 timene har SYMM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01152155 og et toppnivå på $ 0.01290906, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SYMM er $ 0.150809, mens den rekordlave prisen er $ 0.00966497.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SYMM endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +1.24% over 24 timer og -28.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SYMMIO (SYMM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.23M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.75M Opplagsforsyning 680.56M Total forsyning 806,478,996.0768409

Nåværende markedsverdi på SYMMIO er $ 8.23M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SYMM er 680.56M, med en total tilgang på 806478996.0768409. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.75M.