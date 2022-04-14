Symbiosis (SIS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Symbiosis (SIS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Symbiosis (SIS) Informasjon Symbiosis, a decentralized multi-chain liquidity protocol, is called. It allows users to exchange tokens between all chains while remaining the sole owner of the funds. The following requirements are met by the Symbiosis protocol: Uniswap-like UX, but simple There are no additional wallets, waiting times, or additional steps required to complete a swap. Fully decentralized It connects any chain that receives enough market attention. Our ultimate goal is to connect all networks. Non-Custodial Symbiosis staff and no other individual have access to user funds. Limitless cross-chain Liquidity It targets as many token pairs across all chains as possible while offering the best prices to swap between any token pair. Offisiell nettside: https://symbiosis.finance/ Kjøp SIS nå!

Symbiosis (SIS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Symbiosis (SIS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M Total forsyning: $ 99.74M $ 99.74M $ 99.74M Sirkulerende forsyning: $ 65.32M $ 65.32M $ 65.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.33M $ 7.33M $ 7.33M All-time high: $ 5.59 $ 5.59 $ 5.59 All-Time Low: $ 0.0451631 $ 0.0451631 $ 0.0451631 Nåværende pris: $ 0.073584 $ 0.073584 $ 0.073584 Lær mer om Symbiosis (SIS) pris

Symbiosis (SIS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Symbiosis (SIS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SIS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SIS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SISs tokenomics, kan du utforske SIS tokenets livepris!

