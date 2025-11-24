Symbiosis SyBTC pris i dag

Sanntids Symbiosis SyBTC (SYBTC) pris i dag er $ 86,521, med en 2.51% endring de siste 24 timene. Nåværende SYBTC til USD konverteringssats er $ 86,521 per SYBTC.

Symbiosis SyBTC rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 946,124, med en sirkulerende forsyning på 10.93 SYBTC. I løpet av de siste 24 timene SYBTC har den blitt handlet mellom $ 84,105(laveste) og $ 87,072 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 126,825, mens tidenes laveste notering var $ 74,649.

Kortsiktig har SYBTC beveget seg -0.27% i løpet av den siste timen og -8.14% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 946.12K$ 946.12K $ 946.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 946.12K$ 946.12K $ 946.12K Opplagsforsyning 10.93 10.93 10.93 Total forsyning 10.89151125 10.89151125 10.89151125

