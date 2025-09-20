Symbiosis (SIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.073233, 24 timer høy $ 0.07461, All Time High $ 5.59, Laveste pris $ 0.0451631, Prisendring (1H) -0.24%, Prisendring (1D) -0.15%, Prisendring (7D) +1.30%

Symbiosis (SIS) sanntidsprisen er $0.073731. I løpet av de siste 24 timene har SIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.073233 og et toppnivå på $ 0.07461, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SIS er $ 5.59, mens den rekordlave prisen er $ 0.0451631.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SIS endret seg med -0.24% i løpet av den siste timen, -0.15% over 24 timer og +1.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Symbiosis (SIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.82M, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 7.35M, Opplagsforsyning 65.32M, Total forsyning 99,741,144.99302

Nåværende markedsverdi på Symbiosis er $ 4.82M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SIS er 65.32M, med en total tilgang på 99741144.99302. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.35M.