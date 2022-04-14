Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Informasjon This project focuses on the tokenization of Fidelity International's Money Market Fund by Sygnum Bank, specifically the Fidelity Institutional Liquidity Fund (ILF) USD Fund Class G Acc. Sygnum Bank is the token issuer of the above mentioned. Offisiell nettside: https://www.sygnum.com/ Kjøp FIUSD nå!

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 48.63M $ 48.63M $ 48.63M Total forsyning: $ 4.20K $ 4.20K $ 4.20K Sirkulerende forsyning: $ 4.20K $ 4.20K $ 4.20K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 48.63M $ 48.63M $ 48.63M All-time high: $ 11,589.21 $ 11,589.21 $ 11,589.21 All-Time Low: $ 11,251.76 $ 11,251.76 $ 11,251.76 Nåværende pris: $ 11,589.21 $ 11,589.21 $ 11,589.21 Lær mer om Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) pris

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FIUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FIUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FIUSDs tokenomics, kan du utforske FIUSD tokenets livepris!

