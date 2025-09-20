Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 11,585.23 24 timer lav $ 11,589.21 24 timer høy All Time High $ 11,589.21 Laveste pris $ 11,251.76 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) +0.03% Prisendring (7D) +0.08%

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) sanntidsprisen er $11,589.21. I løpet av de siste 24 timene har FIUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 11,585.23 og et toppnivå på $ 11,589.21, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FIUSD er $ 11,589.21, mens den rekordlave prisen er $ 11,251.76.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FIUSD endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.03% over 24 timer og +0.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 48.63M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 48.63M Opplagsforsyning 4.20K Total forsyning 4,196.0

Nåværende markedsverdi på Sygnum FIUSD Liquidity Fund er $ 48.63M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FIUSD er 4.20K, med en total tilgang på 4196.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.63M.