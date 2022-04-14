Swyft (SFT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Swyft (SFT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Swyft (SFT) Informasjon Every Solana wallet gets a "Reputation Score" based on community feedback and on-chain activity. Traders can vouch for or warn about wallets with specific comments about their behavior. Communities can easily identify whales, paper hands, and scammers at a glance. The system tracks and scores wallet behavior: Positive score: Makes profitable trades, supports projects. Negative score: Dumps at launch, snipes, farms copy traders. Offisiell nettside: https://swyft.gl Kjøp SFT nå!

Swyft (SFT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Swyft (SFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.91K $ 11.91K $ 11.91K Total forsyning: $ 998.89M $ 998.89M $ 998.89M Sirkulerende forsyning: $ 977.43M $ 977.43M $ 977.43M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.17K $ 12.17K $ 12.17K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Swyft (SFT) pris

Swyft (SFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Swyft (SFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SFT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SFTs tokenomics, kan du utforske SFT tokenets livepris!

