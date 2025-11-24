Swole Chad Doge pris i dag

Sanntids Swole Chad Doge (SWOGE) pris i dag er --, med en 4.65% endring de siste 24 timene. Nåværende SWOGE til USD konverteringssats er -- per SWOGE.

Swole Chad Doge rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 81,327, med en sirkulerende forsyning på 999.71M SWOGE. I løpet av de siste 24 timene SWOGE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0021127, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har SWOGE beveget seg +1.39% i løpet av den siste timen og -19.69% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Swole Chad Doge (SWOGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 81.33K$ 81.33K $ 81.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 81.33K$ 81.33K $ 81.33K Opplagsforsyning 999.71M 999.71M 999.71M Total forsyning 999,706,982.435533 999,706,982.435533 999,706,982.435533

Nåværende markedsverdi på Swole Chad Doge er $ 81.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SWOGE er 999.71M, med en total tilgang på 999706982.435533. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.33K.