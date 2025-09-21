Swinca (SWI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.222002 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +51.31% Prisendring (7D) +2.17%

Swinca (SWI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SWI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SWI er $ 0.222002, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SWI endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +51.31% over 24 timer og +2.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Swinca (SWI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00 Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 403.47 Opplagsforsyning 0.00 Total forsyning 86,000,000.6

Nåværende markedsverdi på Swinca er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SWI er 0.00, med en total tilgang på 86000000.6. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 403.47.