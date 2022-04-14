SwiftCash (SWIFT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SwiftCash (SWIFT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SwiftCash (SWIFT) Informasjon SwiftCash is an open-source, self-funded system of decentralized governance and economy, born out of a desire to create a digital store of value and a peer-to-peer cryptocurrency for daily transactional use along with cheat-proof lotteries that can be played by anyone in the blockchain without any custodian or third-party service getting involved, as well as on-chain HODL/Term deposits. SwiftCash uses the Proof-of-Stake algorithm to reach consensus and allows up to 10% of maximum inflation to be spent on proposals that are embraced by enough stakeholders. Another 10% of maximum inflation goes directly to stakeholders who help secure the network aka Miners and Masternodes, and the rest of maximum inflation which is 80% can go to HODL/Term deposits; coins that are time locked in the blockchain between 1-12 months. Offisiell nettside: https://swiftcash.cc Teknisk dokument: https://www.swiftcash.cc/assets/whitepaper.pdf Kjøp SWIFT nå!

SwiftCash (SWIFT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SwiftCash (SWIFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 222.84K $ 222.84K $ 222.84K Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 288.28M $ 288.28M $ 288.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.86M $ 3.86M $ 3.86M All-time high: $ 0.03944878 $ 0.03944878 $ 0.03944878 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00077292 $ 0.00077292 $ 0.00077292 Lær mer om SwiftCash (SWIFT) pris

SwiftCash (SWIFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SwiftCash (SWIFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SWIFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SWIFT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SWIFTs tokenomics, kan du utforske SWIFT tokenets livepris!

SWIFT prisforutsigelse Vil du vite hvor SWIFT kan være på vei? Vår SWIFT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SWIFT tokenets prisforutsigelse nå!

