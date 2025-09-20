SwiftCash (SWIFT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03944878$ 0.03944878 $ 0.03944878 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -0.11% Prisendring (7D) +1.08% Prisendring (7D) +1.08%

SwiftCash (SWIFT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SWIFT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SWIFT er $ 0.03944878, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SWIFT endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og +1.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SwiftCash (SWIFT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 228.38K$ 228.38K $ 228.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.96M$ 3.96M $ 3.96M Opplagsforsyning 288.26M 288.26M 288.26M Total forsyning 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SwiftCash er $ 228.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SWIFT er 288.26M, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.96M.